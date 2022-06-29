Şahin, Türkiye'nin salatalık üretiminde Çin ve İran'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldığını anlattı.

Tokat genelinde 155 bin dekarda sebze üretimi yapıldığını belirten Şahin, bunun 6 bin dekarında da salatalık üretildiğini kaydetti.

Açıkta salatalık üretiminde mayıs ayının ikinci haftasında fidelerin toprakla buluşturulduğunu aktaran Şahin, "Örtü altında da nisan ayının ikinci haftasında fideler toprakla buluşturuluyor. Mayısın ikinci haftasında örtü altında hasadımız başladı. Açık alanda da hasat başlamak üzere." dedi.

Tokat'ta salatalık üretiminin her yıl arttığına dikkati çeken Şahin, "İlimizde 2021 yılında 35 bin ton salatalık üretimi yapıldı. İlimiz salatalık üretiminde ülkemizde 11. sırada. İnşallah 2022 yılında salatalık üretiminde 45 ile 50 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz Tokat'ı salatalık üretiminde Türkiye'de ilk beş il arasına sokmak." diye konuştu.

Niksar ilçesinde salatalık üretimi gerçekleştiren Nurettin Erdoğan da örtü altı tarımı yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 800 metrekare alandan 30 tona yakın salatalık hasadı yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Niksar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2000 yılında bize sera verdi. O zamanki Kaymakam bey, 'Serada ilk ürünü kim çıkartırsa onun serasını ziyarete geleceğim.' dedi. O sene havalar iyi gitti, Nisan 27'sinde ürünü Kaymakama beye götürdüm. 'Sen bunu manavdan aldın.' dedi, inanmadı bana. Sonra seraya gelince şaşırdı, teşekkür etti. Üretmek benim için aşk." sözlerine yer verdi.