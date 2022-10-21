Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 'Buğday Tarımında Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi' projesi dahilinde sertifikalı tohum dağıtım programı düzenlendi.

8 milyon TL bütçe ile 665 ton flamura - 85 buğday tohumluğu temin edilerek, 2 bin 500 çiftçiye dağıtımı başladı.

Törende konuşma yapan Vali Numan Hatipoğlu, çiftçilere verilen tohum desteğine değinerek, `2022 yılında proje gerçekleşme aşamasında Bakanlığımız TAKE “Buğday Üretiminde Verim Ve Kalitenin Artırılması “ projesi dahilinde 8 milyon lira bütçe ile 665 ton flamura -85 buğday tohumluğu temin edilmiş olup, 2 bin 500 çiftçiye dağıtımı yapılacaktır. Bu anlamda 3 yılda yapılan projeler sonunda 18,5 milyon TL. bütçe ile 2 bin 100 ton sertifikalı tohum çiftçilerimizle buluşturularak, üretim sonunda milli ekonomimize 240 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir` dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Hatipoğlu, dağıtılan tohumların çiftçiye hayırlı olmasını diledi.