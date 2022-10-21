Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da minibüs devrildi 3 kişi yaralandı
Amasya'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
N.T. (50) idaresindeki 05 M 4532 plakalı minibüs, Amasya-Göynücek kara yolunun Oluz mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:28
- 17:58
- 17:51
- 17:40
- 17:34
Sıradaki Haber
Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz