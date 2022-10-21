Alınan bilgiye göre, Lokman E. idaresindeki 34 GV 6052 plakalı araç, D-100 kara yolunun Kırıkköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.