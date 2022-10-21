Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lokman E. idaresindeki 34 GV 6052 plakalı araç, D-100 kara yolunun Kırıkköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kırklareli
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