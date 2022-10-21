Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 40-50 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmedi.

Sürücüler, trafikte sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.