Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te yoğun sis
Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 40-50 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmedi.
Sürücüler, trafikte sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.
Etiketler: Kilis
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