Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin zirvesi olan 3 bin 200 metre rakımlı Ejder Tepesi kar yağışıyla beyaza büründü. Sonbaharda etkili olan kar, kentin yüksek kesimlerindeki diğer dağları da kısmen beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi. - Kars Kars'ta da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını yemlemeye çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı.

Söz konusu köylerde başıboş bırakılan atlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Kars-Digor kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Yörede sonbaharın sarı ve kırmızı renklerine bürünen ağaçlarda kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.