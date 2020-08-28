Vali Balcı, Behzat Bulvarı Behzat Caddesi'nden başladığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bazı protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu denetimlerde Vali Balcı, "Bütün Tokatlı hemşehrilerimizle el ele omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Mücadeleyi ayrıntısıyla önemsediğini belirten Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizden de konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Bir vatandaşımızın canı bizim için çok kıymetli. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan, yılgınlık göstermeden, pes etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, aşkla, şevkle inşallah bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.