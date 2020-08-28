GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'nın topraklarına 6 yıl önce su verilmeye başlandı. Suya kavuşan bereketli Suruç Ovası toprakları yeşile büründü.

Bu kapsamda ovada su sayesinde bazı alanlarda oluşan göletler farklı kuş türlerinin doğal yaşam alanı olmaya başladı.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'ndeki gölette beslenen gri balıkçıl, çeltikçi kuşu, ibibik, ak balıkçıl, uzun bacak, su tavuğu, sığırcık, arı kuşu, ördek, uzun gagalı kervan çulluğu güzel görüntü oluşturdu.

Bölge zaman zaman kuşları görmek için gelen doğa sevenleri de ağırlıyor.