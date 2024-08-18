Tokat Şehir Müzesi'ni 5 yılda 1 milyonu aşkın kişi gezdi

Kentin kültürel tarihini yeni nesillere tanıtmak amacıyla 2019 yılında kurulan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi, envanterinde bulunan 10 binin üzerindeki eser zenginliği ile Türkiye'nin en kapsamlı şehir müzelerinden birisi oldu.

Tarihi Sulusokak'ta, ziyaretçilerini ağırlayan müzede, unutulmaya yüz tutmuş ya da artık icra edilmeyen el sanatları ve bu sanatlarda kullanılan aletlerin yanı sıra el sanatları ustalarının bal mumu heykelleri de sergileniyor. Şehre dair fotoğraf ve resim koleksiyonu ile yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan birçok eşya da müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nin sanat tarihçilerinden Mesut Güneş, açılışının yapıldığı ilk günden itibaren, müzenin yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip olduğunu söyledi.

Günlük ortalama ziyaretçi sayısının 650 olduğunu dile getiren Güneş, "2019 yılından itibaren müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Müzemiz açıldığı ilk günden itibaren hem hemşerilerimizin hem yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu" dedi.

18. yüzyıl Osmanlı çarşıları canlandırılıyor

Müzenin girişinde ziyaretçileri bir sanat galerisinin karşıladığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Burada toplam 14 tane 18. yüzyıl Osmanlı çarşısında bulunan esnaf dükkanlarımız var. Hepsini canlandırdık, bir tane de geleneksel Tokat bağ evi mutfağı var. Buraya gelen insanlar 18. yüzyıldaki Osmanlı çarşılarının birebir aynısını yaşayıp gezebiliyorlar. Bildiğiniz gibi müzeler şehirlerin hafızalarıdır. Burada da ecdadın 18. yüzyılda çarşısı nasılmış, ne gibi ürünler üretiyorlarmış, hangi alanlarda çalışıyorlarmış? Nunların hepsini birer birer gözlemleme şansına sahip oluyor ziyaretçilerimiz. 10 binin üzerinde eserimiz var. Hatta belediye müzeleri arasında eser bakımından bir numarayız. Toplam 3 bin metrekare alanda 1200 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 katlı bir müze karşılıyor gelen ziyaretçilerimizi."

Tokat Şehir Müzesi pazartesi günü hariç, hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ila 19.00 aralığında ziyaretçi kabul ediyor.