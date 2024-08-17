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Güncel
AA 17.08.2024 17:30

Kastamonu'da batan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolanlardan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da batan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu için başlatılan çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla arama yapıyor.

Helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara veriliyor.

Aramalarda şu ana kadar kayıp kaptana ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Ekipler, kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'ye ait cesetleri Gideros koyu açıklarında dün bulmuştu.

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Kastamonu AFAD Polis
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