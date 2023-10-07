Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.10.2023 10:11

Tokat İl Jandarma Komutanlığının trafik denetimleri sürüyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla denetim gerçekleştiriliyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığının trafik denetimleri sürüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının meydana gelmesindeki önemli unsurlardan birinin, mevsim ve bölge şartlarına göre değişen yoğunlukta tarım araçlarının ve traktörlerin kara yolunu kullanmaları olduğuna dikkati çekildi.

Pancar hasadının başlamasıyla artan tarımsal faaliyetler nedeniyle kara yolunu kullanan traktör hareketliliğinde artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, araç sahipleri ve sürücüler tarafından trafik güvenliğine yeterince önem verilmediği, ışık, arka reflektör ve diğer donanımları eksik şekilde kara yolunun kullanıldığı, sürücü belgesi olmayan kişilerin kullanmasına izin verildiği, standart dışı yüklemeler yapılarak seyretmeleri nedeniyle trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla trafik jandarma timleri vasıtasıyla pancar hasadı nedeniyle artan tarımsal faaliyet dönemi süresince traktör türü araçlara ağırlık verilerek denetimlere yoğun şekilde devam edileceği vurgulanan açıklamada, sürücülerin trafik güvenliğine önem vermesi, araç donanımlarını eksiksiz bulundurmaları ve kurallara uymalarının kazaların önlenmesinde ana etken olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
11:02
Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
10:57
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
10:55
Hamas: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdik
10:58
Kayıt dışı ekonomiye karşı Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak
10:45
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ