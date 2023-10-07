Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.10.2023 10:06

Tarım bölümü öğrencileri yetiştirdikleri ayçiçeğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oldu

Aksaray'da meslek lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşları için ektikleri ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Tarım bölümü öğrencileri yetiştirdikleri ayçiçeğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oldu

Eskil Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulun yanında bulunan atıl durumdaki 14 dekarlık alana çerezlik ayçiçeği ekildi.

Sulama, gübreleme, bakım ve hasadı öğrenciler tarafından yapıldıktan sonra tüccara satılan 5 ton üründen elde edilen gelirle 25 öğrenciye yardım edildi.

"Öğrencilerimizin emeği çok"

Okul Müdürü Mustafa Bozdağ, 260 öğrencinin bulunduğu okulda 41 tarım alanı öğrencisi için uygulamalı ders projeleri hazırladıklarını söyledi.

Okulun boş arazilerini tarım amaçlı kullanmaya başladıklarını belirten Bozdağ, "Öğrencilerimizin emeği çok. Güzel bir çalışma oldu. Verim gayet iyi. Çerezlik ayçiçeğinden elde ettiğimiz geliri, okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okulun ihtiyaçları için kullandık. Gelecek yıllarda değişik ürünleri ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Tarım bölümü öğrencileri yetiştirdikleri ayçiçeğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oldu

Öğrencilerden Kaşif Kılıç ise atıl durumdaki araziyi değerlendirmenin herkese katkısı olacağını dile getirdi.

Derslerde öğrendikleri sulama, gübreleme ve diğer tarım işlerini arkadaşlarıyla uygulamalı yaptıklarını anlatan Kılıç, "Ayçiçeğinin ekiminin nasıl yapıldığını ve hasat dönemine kadar nasıl büyüdüğünü uygulamalı olarak görmüş olduk. Tarım alanı öğrencileri bu şekilde eğitimin faydasını mezun olduktan sonra görecektir. Buradan elde ettiğimiz gelirle de hem arkadaşlarımızın hem de okulumuzun yanında olduk" ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Sinan Can Tosun da çok güzel bir projeyle ayçiçeğini ektiklerini ve hasat yaptıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Karabük'te safran hasadı festivalle yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
11:02
Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
10:57
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
10:55
Hamas: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdik
10:58
Kayıt dışı ekonomiye karşı Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak
10:45
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ