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Güncel
AA 07.10.2023 09:32

Karabük'te safran hasadı festivalle yapılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı, "7. Safran Festivali" ile gerçekleştirilecek.

Karabük'te safran hasadı festivalle yapılacak

Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan, kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adlandırılan safrana yönelik festival, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 13 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Panel, sunum, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 15 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında, her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan, 27 çiftçi tarafından 81 dekar alanda yetiştirilen ve 35 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safran ile yapılan yemek yarışması da düzenlenecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, festivalde, son olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil listesine konulan safranın her açıdan ele alınacağını belirtti.

Festivalle hem safranın hem de ilçenin tanıtımının yapılacağını dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Safranbolu'nun ve safranın tanıtılması amacıyla kortej yürüyüşüyle başlayacak 7. Safran Festivali'nin program içeriğinde halk oyunu gösterileri, cinci macunu ikramı, zerde ikramı, safranla oluşturulacak el sanatları sergisi, safranın turizm, sağlık ve tarımsal açıdan özelliklerinin anlatılacağı paneller, mor bayrak almaya hak kazanan işletmelere plaket takdimi, konserler, safran soğanı dağıtımı, resim sanatı çalışmaları, safranlı yemek yarışması, resim sergileri, tıbbi ve aromatik bitkiler şehri gezisi ve doğa yürüyüşleri yer alacak."

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