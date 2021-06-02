Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzey ve iç kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Sivas ve Giresun çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bu kapsamda su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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