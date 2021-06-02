Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Erzurum’un Karayazı ilçesinde uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda satışa hazır gramlık paketler halinde 24 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 86 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 18 gram toz esrar uyuşturucu madde, 4 gram bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca 32 adet tabanca fişeği bir adet pompalı av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak Hınıs Kapalı İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.