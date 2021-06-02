Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında adam öldürmek ve gasp suçlarında 10 yıl ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Haziran tarihinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda hakkında kasten adam öldürmek ve gasp suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.



