Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cezaları kesinleşen 4 katil bir gaspçı yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan şahısları yakalamak için 1 Haziran tarihinde operasyon yapıldı.
Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında adam öldürmek ve gasp suçlarında 10 yıl ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Haziran tarihinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için operasyon yapıldı.
Operasyonda hakkında kasten adam öldürmek ve gasp suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
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