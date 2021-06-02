Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde 01.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.