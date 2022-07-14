Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın'ın bulunduğu ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Akpınar ve Aydın, tedavileri için ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulunan İHH gönüllüleri, 11 Temmuz'da başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada, Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın yaralanmıştı.