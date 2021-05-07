İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Tire Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan servis şoförleri ile işçilere, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlikte toplam 150 kişinin bilgilendirildiği ifade edildi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" kullanımıyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.