Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 290 gram skunk, 276 uyuşturucu nitelikli hap, 25 gram bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
H.A. D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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