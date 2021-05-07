Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Hava Durumu
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