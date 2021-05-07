Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.