Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TIR direği devirdi, bölgede elektrik kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’da kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpıp kontrolden çıkan TIR, beton elektrik direğini devirdi. Kazada yaralanan olmazken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Kaza, gece yarısında Kütahya- Eskişehir kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Eskişehir’e giden Halil Hakan Yıldırım yönetimindeki TIR, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Kadir Güzel yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak diğeri devirdi.
Kazada yaralanan olmazken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.
Yaşanan elektrik kesintisi ise ekiplerin çalışması sonucu giderildi.
Etiketler: Ambulans Elektrik Kütahya Polis Trafik Kazası
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