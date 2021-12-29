Dün gece Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine doğru yola çıkan otomobil sürücüsü O.Y., Gülümbe rampalarına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ve araç içinde bulunan Altan Atar ve H.Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık durumu ağır olan 32 yaşındaki Altan Atar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olay ilgili inceleme başlattı.