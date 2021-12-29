Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına 5 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Teknoloji Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri ile Sapanca meslek yüksekokullarında görev yapmak üzere 4 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisinin alınacağı bildirilen açıklamada, Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne alınacak 1 doktor öğretim üyesi kadrosunun öncelikli alan olduğu kaydedildi.

Doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği aktarılan açıklamada, öğretim görevlisi kadrosu içinse 12 Ocak 2022 Çarşamba gününe kadar başvuruların alınacağı, 18 Ocak 2022 Salı günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr" adresinden takip edilebileceği bildirildi.