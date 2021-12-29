Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kırmıtlı köyü civarında meydana geldi. Ali Usta idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, araç şoförü Ali Usta olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kadirli-Osmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.