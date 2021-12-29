Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kırmıtlı köyü civarında meydana geldi. Ali Usta idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, araç şoförü Ali Usta olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kadirli-Osmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ambulans Osmaniye Trafik Kazası
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