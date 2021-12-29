Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin bahçesinde 960 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin bahçesinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki bir şüphelinin evinin bahçesinde arama yaptı.
Aramada bahçedeki bir çadırda 960 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçki Tekirdağ
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