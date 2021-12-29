Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftliklerde 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen çiftlik operasyonunda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ve Karacabey ilçelerindeki bazı çiftliklerde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın yaptı.
Çiftliklerin depolarındaki aramalarda 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar Ş.Ş, Ö.Y. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bursa Makaron Sahte İçki
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