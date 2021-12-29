Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik yürüttüğü fiyat ve etiket denetimi sürüyor.

Ekipler ürünlerin raf ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

Bayar, belediye olarak her alanda denetim ve kontrolleri sıkı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.