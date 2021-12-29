Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tehdit edip hesabından para çektirdiler
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi tehdit edip hesabından para çektirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçede yaşayan V.V'nin 3 kişi tarafından tehdit edilip alıkonulduğu ve hesabından zorla para çektirildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu B.G, Z.K. ve V.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ
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