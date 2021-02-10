TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, duyusal odanın kurulmasıyla nörolojik veya zihinsel patolojisi olan 50 çocuk rehabilitasyon hizmetleri alma imkanı buldu.

Duyusal terapi, psikolojik sorunları olan çocukların sosyalleşmesini kolaylaştırıyor ve toplumsal hayata adaptasyonlarını sağlıyor.