Aydın merkezli 3 ilde sanal kumar makinesi üreten suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 8 ay süresince yürütülen çalışma kapsamında sanal kumar makinesi üretenlere yönelik, Aydın, Manisa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen A.S'nin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Atölye ve depolarda yapılan aramalarda 235 sanal kumar makinesi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda kumar makinelerinin yapımında kullanılan 1000 elektronik devre kartı, 400 monitör, 20 sanal gerçeklik gözlüğü, 1000 bilgisayar kasası, 42 dizüstü bilgisayar, 150 cep telefonu, 80 tablet, kumar makinesine para haznesi girişini sağlayan 70 cihaz, internet sitelerine giriş için kullanılan 46 karekod kod üretme makinesi bulundu.

Şüphelilerin, ürettikleri bu makineleri, Türkiye'nin farklı illerine gönderdikleri öğrenildi.