Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 140 gram metamfetamin, 37,63 gram sentetik kannabinoid, 31,75 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kartuş ve hassas terazi ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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