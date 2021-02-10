Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor.
Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.
Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.
Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü, fotoğraf tutkunlarının ve kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.
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