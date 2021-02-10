Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İşe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyelerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önündeki brandaların altına sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, yağmurun yarına kadar aralıklarla devam edeceğini, hafta sonu ise kar yağışının beklendiğini belirtti.
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