GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye geçecek bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aramada dorsenin ön tarafına gizlenmiş 5 koli içerisinde Suriye'ye ihracatı yasak olan 20 kilometre menzile sahip 160 radyolink alıcı ve vericisi buldu.

Cihazlara el konuldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​﻿