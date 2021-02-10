Van'da düzenlenen 2 operasyonda toplam 246 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Boby"nin de kullanıldığı aramada, otomobilin bagajına gizlenmiş 287 pakette 194 kilo 600 gram eroin bulundu.

Şüpheli F.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aynı ilçede yürürken durumundan şüphelenilen B.Y'yi durduran ekipler, zanlının üzeri ve elindeki torbada arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozo" ile yapılan aramada, torbadaki 2 bidonda otlu peynirin altına gizlenmiş 100 pakette 51 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle "uzay 2023" ve "uyuma" yazdı.