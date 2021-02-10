Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
Selçuklu Caddesi Kuzey Ankara TOKi bloklarında oturan E.T, evinde gördüğü annesinin erkek arkadaşı E.Y. ile kavga etti.
Çıkan arbedede E.T, annesinin erkek arkadaşını üç yerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından E.Y, hastaneye kaldırılırken, elinden hafif yaralanan E.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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