Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı dağ evinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma, C.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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