Askeri öğrenciler, FETÖ'cülerin baskı ve işkencelerini anlattı

Askeri öğrenciler, FETÖ'cülerin baskı ve işkencelerini anlattı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını belirledi.

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