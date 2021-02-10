Üç ayların başlangıcı ne zaman 2021? 2021 Üç aylar ne zaman başlayacak?
2021 yılının dini günleri belli oldu. Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar 13 Şubat’ta başlıyor. 18 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor.
Bu yıl Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart’ta kutlanacak.
2021 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar