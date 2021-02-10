25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

Yüz yüze eğitimde yeni yol haritası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.

-Yüz yüze eğitim neden önemli?

-Okullar hangi önlemlerle açılmalı?

-Öğrenciler okulda adaptasyon problemi yaşar mı?



Prof. Dr. Firdevs Güneş ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitimde izlenecek yeni yol haritasına dair merak edilenleri @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/dYqNspf0LS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2021

15 Şubat'ta köy okulları ve anaokulları açılacak

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

1 Mart'ta tüm sınıflar eğitime başlayacak

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

[Fotoğraf: AA]

Yine aynı tarihte ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyretilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Veli kararına bağlı olacak

Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayında yüz yüze gerçekleştirecek.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.

İllerdeki karara göre farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde kararlar alınabilecek. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.

TRT Haber'de yayınlanan Birinci Sayfa programına konuk olan uzman isimler yüz yüze eğitimin öğrenciler üzerinde verimli olabileceğini vurguladı.

"Eğitimde grup çalışması çok önemli"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Güneş, dünyada eğitim sisteminin önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Uzaktan eğitimle başarının elde edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, "Yüz yüze eğitimin sistemde herhangi bir karşılığı yok. Grup çalışması eğitimde çok önemli. Okulda öğrenmeyi etkili buluyoruz. Okul heyecanı çok farklıdır" dedi.

"Yüz yüze eğitimde öğretmen müdahale edebiliyor"

Pandemi sürecinde her sınıftan öğrencinin zorlandığını ancak ilkokul birinci ve ikinci sınıflar için bu durumun daha zor olduğunu belirten Güneş, "Birinci ve ikinci sınıflar için böyle bir sürece girmek çok zor. Kalem tutamıyorlar, harfleri düzgün yazamıyor çocuklar. Yüz yüze eğitimde öğretmenler hemen müdahale edebiliyorlar" açıklamasını yaptı.

Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Tatilde çocukların ekrandan uzak durması lazım. Sözlü dil becerilerini geliştirecekleri oyunlar oynamalılar. Sosyalleşebilecekleri ortam oluşturulması gerekiyor"

Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğrencilerin ve öğretmenlerin tedbirlere uyarak okullara gitmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın uzaktan eğimi sürecine alışacağını, bu tarz dijital yöntemlerin insanların hayatına gireceğini söyledi.

İlhan, son günlerdeki vaka artışının nedenini mutasyon ve davranışsal değişimler olduğunu söyledi.

"Aşının getirdiği bir rahatlama var"

İlhan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Sağlığın yerini hiçbir şey tutmayacak. Aşının getirdiği bir rahatlama var. Öğretmenlerimiz öncelikli aşı grubumuzda yer alıyor. Yarın bilim kurulu toplantısında bunu ele alacağız. Karar verilecektir.

Çocukların maskesini takması gerekiyor. Okullara döndüklerinde kalabalık ortamlarda değil az kişinin olduğu yerlerde yeme-içme alışkanlıklarını devam ettirmesi önemli. Maskelerini kirlendiğinde değiştirmeleri gerekiyor. Ben de kendi çocuklarımı okullar açıldığında göndereceğim."