Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, özellikle Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.

Sisin yanı sıra etkili olan soğuk hava ise bitkilerde kırağıya neden oldu.

Şehirde sis ve kırağından dolayı güzel görüntüler ortaya çıktı.