Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ve kırağı, güzel manzaralar oluşturdu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, özellikle Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.
Sisin yanı sıra etkili olan soğuk hava ise bitkilerde kırağıya neden oldu.
Şehirde sis ve kırağından dolayı güzel görüntüler ortaya çıktı.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Sanal kumar makinesi üreten şebekeye yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz