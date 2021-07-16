TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki arıcılara destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Kuzey Makedonya’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, arıcılara bal üretim ekipmanı desteğinde bulundu.
TİKA tarafından Kuzey Makedonya'nın batısındaki Gostivar, Mavrova-Rostuşe, Kalkandelen bölgesinde arıcılıkla uğraşan ailelere ekipman desteği sağlandı.
Ekipman dağıtım töreni, Gostivar’a bağlı Yukarı Banitsa Köyü’ndeki “Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu”nda düzenlendi.
"En önemli çalışmalardan biri"
TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, “Arıcılık kırsal kalkınmayı destekleme anlamında TİKA’nın Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardan birisi” dedi.
Proje kapsamında bölgedeki 27 aileye arılarıyla birlikte 10’ar kovan hibe edildi.
Yerel ekonominin güçlenmesi hedef
TİKA tarafından yürütülen “Arıcılık Projesi” ile ülkedeki bal rekoltesinin artırılması ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında ülke genelinde toplam elli aileye arılı kovanlar ve bal üretim ekipmanının yanı sıra eğitim desteği sağlandı.
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