Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askerlik yerleri 2021 açıklandı mı? 2021 Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nereden sorgulanır? MSB, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi askerlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Yedek subay sınıflandırma sonucu...
Milli Savunma Bakanlığı, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladığını duyurdu.
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Sonuçlar, e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından öğrenilebilecek.
TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021 ASKERLİK YERLERİ
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