TİKA Karaçi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, maddi imkansızlıklar nedeniyle yenilenemeyen ve öğrenci sayısı azalan kursun mutfakları yenilenerek öğrencilerin pratik eğitimine uygun hale getirildi.

Karaçi kentinde 1967'de kurulan enstitünün bir yıllık eğitimle diploma verdiği bilgisini paylaşan Enstitü Direktörü Niyazi Ali Malkani, kurumda Pakistan'ın en ünlü aşçılarının yetiştiğini belirtti.

TİKA'nın desteğiyle enstitünün kapasitesinin geliştirildiğini ve öğrencilere bireysel çalışma imkanı sunan çalışma alanlarının kurulduğu değerlendirmesinde bulunan Malkani, okula ilginin yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.

Ülkenin ünlü aşçılarından ve kurumun baş eğitmeni Faizan Rahman Ahmed ise öğrencilerin yeni mutfaklarda çalışmak için heyecan duyduklarını, genç aşçıların bireysel yeteneklerini gösterme imkanına kavuştuklarını belirtti.

TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı da Pakistan’da mesleki eğitime yönelik projelere önem verdiklerini vurguladı. Katırcı, projenin ikinci etabında Türk şefler tarafından enstitüdeki eğitmenlere Türk mutfağı eğitimi verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA