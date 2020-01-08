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Hatay'da 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirildi08 Ocak 2020 Çarşamba 14:20 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:24
Hatay'da, 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
"Akrep" isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta arama yapan ekipler, torpidonun iç kısmına gizlenmiş 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Araçtaki Suriye uyruklu H.A.H. ve T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA