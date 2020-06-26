Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
THY'den yeni uçuş planlaması
Türk Hava Yolları (THY), salgın sonrası başlattığı dış hat seferlerine önümüzdeki ay yenilerini ekleyecek. ABD ve Asya kıtalarında 4 hatta uçuşlar tekrar başlayacak.
11 Haziran'da başlayan dış hat uçuşlarıyla ilk etapta 3 ülkeye sefer düzenlendi.
Kısa sürede ülke sayısı arttı. Türk Hava Yolları, temmuz ayı için dış hat uçuş takvimini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a 1 Temmuz'da, Houston'a 26 Temmuz'da seferler başlayacak.
Asya hattında ise 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou kentine, 16 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a uçuş planlanıyor
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