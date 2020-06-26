Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak? 2020 THY temmuz ayı uçuş takvimi...
Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında yurt dışı uçuşlara ara verilmişti. Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayı dış hat uçuş takvimini duyurdu. Dış hat uçuşları hangi ülkelere yapılacak? THY uçuş takvimi…
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir süre ara verildikten sonra haziran ayında kademeli olarak başlatılan dış hat uçuşlarıyla ilgili temmuz ayı planı paylaşıldı.
Açıklamada, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlara tekrar kavuşulduğu belirtilerek, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." denildi.
Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak?
Uçuş takviminin temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak seferleri gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe resmi internet sitesindeki ilgili sayfadan paylaşılacağı bildirildi.
THY uçuş takvimine göre İran'ın başkenti Tahran'a 16 Temmuz'dan itibaren sefer planlandı. THY, ayrıca 1 Temmuz'da ABD'de New York, 26 Temmuz'da Houston ile 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou kentine de uçuş yapmayı amaçlıyor.
THY Temmuz ayı yurt dışı uçuş takvimi
Yolcular, THY'nin uçuş takvimine THY’nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.
THY’nin temmuz ayı yurt dışı uçuş takvimi için tıklayınız.
Amerika uçuşları
Houston | 26 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
Los Angeles | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
Miami | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
Montreal | 15 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
New York | 1 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş
San Francisco | 15 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş
Şikago | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
Toronto | 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş
Washington DC | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş