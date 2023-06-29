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Güncel
İHA 29.06.2023 17:13

Teröristlerin korkulu rüyası 'Moray Üs Bölgesi'nde yol kontrolü

Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesinde görev alan komandolar, bayramda vatandaşların güvenli yolculuk yapması için denetimlerini artırdı.

Teröristlerin korkulu rüyası 'Moray Üs Bölgesi'nde yol kontrolü

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şenyayla bölgesinde bulunan Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesinde nöbet tutan teröristlerin korkulu rüyası komandolar, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Kulp-Muş karayolu üzerinde bulunan Moray Üs Bölgesinde yol kontrolü yapan komandolar, araç kontrollerini yaptıktan sonra sürücülere şeker ikram etti.

Bayram tatili dolayısıyla Kulp ilçesinden Muş’a gelen Hasan Yalçın, yol kontrollerinin gerekli olduğunu belirterek, “Jandarma ekipleri bizleri durdurarak emniyet kemeri takmamızı ve hız limitlerine uymamız gerektiğini söylediler. Bize şeker ve kolonya ikram ettiler. Hepsine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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