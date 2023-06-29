Erzincan Valisi Makas, operasyon bölgelerindeki güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli operasyon bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini, kara yolu ile ulaşımın bulunmadığı yüksek rakımlı bölgelerde askeri helikopterle ziyaret etti.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak yürütülen operasyonlar hakkında bilgi alan Makas, polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve askeri birliklere görevlerinde başarılar diledi.

Açıklamada Vali Makas'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için aslan parçalarımız 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaşan bölgelerde gece gündüz demeden görev yapıyor, buralarda adeta kuş uçurtmuyorlar. Bu bayram gününde de kendilerini ailelerinden uzak yalnız hissetmemeleri için buradayız. Askerimize, polisimize, jandarmamıza korucularımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum. Allah’ım tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin"