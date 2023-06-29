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Güncel
AA 29.06.2023 16:31

Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

Elazığ Valisi Ömer Toraman, kentte misafir edilen depremzedeler ile Ahıska Türklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı
[Fotograf: AA]

Vali Toraman, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığlı depremzedeler ile Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerden gelip öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedelere ziyarette bulunup, bayramlarını tebrik etti.

Depremzede ailelerle sohbet eden Toraman, daha sonra Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Valilik koordinasyonunda Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerle bayramlaştı.

Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

Ziyaretler esnasında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen depremzedeler ile Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri'nin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, onların taleplerini dinlediklerini ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Devletimiz 6 Şubat depremi olduğu andan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iaşe ve ibate ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldı. Çok şükür bugüne kadar süreci oldukça iyi bir seviyeye getirdi, bu çalışmalar dünyaya örnek olan çalışmalar. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinden sonra hem devletimiz hem de topyekun aziz milletimiz seferber olarak bu yükü üstlendi."

Depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşinceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurgulayan Toraman, "Bir taraftan tabi deprem bölgelerinde konteyner kentlerimiz kuruldu, onlar iskana açıldı. Şartları uygun olan vatandaşlarımız oralarda misafir ediliyor. Bir taraftan da kalıcı konutlar için süratle ihaleler yapıldı, inşaatlara başlandı. Elazığ, Malatya ve diğer illerde inşaatlar hızlı bir şeklide devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlandığında hak sahibi olan vatandaşlarımıza konutları teslim edilmiş olacak. Hayatın normalleşmesine yönelik iyileştirme çalışmaları için herkes seferber olmuş durumda, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

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